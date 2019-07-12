В ночь на субботу облака рассеются, осадков не ожидается. Будет 7-12 градусов. Днем облачность будет сменяться прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Днем воздух прогреется до 18-22 градусов.
В ночь на воскресенье будет облачно, местами, в основном на юго-западе, пройдут дожди. Ночью будет 8-13 градусов. Днем ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Наибольшая вероятность осадков на юге и на востоке страны. Воздух прогреется до 18-22 градусов.
В ночь на понедельник облака понемногу рассеются, вероятность дождя снизится до минимума. Утром будет 8-13 градусов. Днем ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Воздух прогреется до 19-23 градусов.
Во вторник ночью будет облачно с прояснениями, без особых осадков. Днем облачность увеличится, небольшие дожди пройдут по всей территории страны. Ночью будет 9-14, днем 19-23 градуса тепла.
Кратковременные дожди местами прогнозируют и в среду, температура будет примерно такой же, как во вторник.
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