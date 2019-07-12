В пятницу днем в Литве будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие дожди, наибольшая вероятность осадков на юге страны. Местами возможны грозы. Будет дуть несильный северный ветер. Температура днем поднимется до 17-22 градусов, теплее всего будет на юге.
© DELFI / Justinas Auškelis

В ночь на субботу облака рассеются, осадков не ожидается. Будет 7-12 градусов. Днем облачность будет сменяться прояснениями, местами пройдут небольшие дожди. Днем воздух прогреется до 18-22 градусов.

В ночь на воскресенье будет облачно, местами, в основном на юго-западе, пройдут дожди. Ночью будет 8-13 градусов. Днем ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Наибольшая вероятность осадков на юге и на востоке страны. Воздух прогреется до 18-22 градусов.

В ночь на понедельник облака понемногу рассеются, вероятность дождя снизится до минимума. Утром будет 8-13 градусов. Днем ожидается переменная облачность, местами пройдут небольшие дожди. Воздух прогреется до 19-23 градусов.

Во вторник ночью будет облачно с прояснениями, без особых осадков. Днем облачность увеличится, небольшие дожди пройдут по всей территории страны. Ночью будет 9-14, днем 19-23 градуса тепла.

Кратковременные дожди местами прогнозируют и в среду, температура будет примерно такой же, как во вторник.

Общество

Литовское министерство предлагает финансировать обучение молодежи из Донецкой и Луганской областей (6)

Министерство образования, науки и спорта предлагает...

Привычки отдыхающих в Паланге меняются, но они все еще не ценят то, что привлекает иностранцев (15)

Паланга , которая в былые времена славилась...

Власти Литвы выплатами будут поощрять усыновление детей старшего возраста (1)

Со следующего года жители Литвы , которые усыновили...

Финал праздника Науседы: праздничный пир и таинственное прощание Грибаускайте (91)

Даля Грибаускайте , которая 10 лет была президентом...

Погода в Литве в выходные порадует переменами (1)

В субботу погоду в Литве обусловит зона низкого...

TOP новостей

Привычки отдыхающих в Паланге меняются, но они все еще не ценят то, что привлекает иностранцев (15)

Паланга , которая в былые времена славилась...

Линкявичюс: планы России в связи с празднованием взятия Вильнюса и Каунаса – неприемлемы (125)

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс назвал...

Финал праздника Науседы: праздничный пир и таинственное прощание Грибаускайте (91)

Даля Грибаускайте , которая 10 лет была президентом...

Власти Литвы выплатами будут поощрять усыновление детей старшего возраста (1)

Со следующего года жители Литвы , которые усыновили...

Банк Revolut оборудует в Вильнюсе новый офис (5)

Банк Revolut Bank , который обосновывается в Литве ,...