В ближайшее время прогнозируют небольшие заморозки

Ночь будет пасмурной, местами возможны небольшие прояснения. Без особых осадков. Будет дуть сильный ветер, на взморье скорость ветра составит 15–18 м/с.
Во многих районах ночью небольшой мороз, поэтому будет формироваться гололед, который сохранится до позднего утра.
В первой половине дня в воскресенье на юго-востоке возможны прояснения. С утра, начиная с северо-западных районов, в Литву придут дождевые облака, больше всего вероятность осадков на севере. Вечером на северо-востоке пройдет небольшой снег. По-прежнему будет дуть сильный ветер. Местами на западе порывы ветра достигнут 15–19 м/с. Днем будет 2–6 градусов тепла. Теплее всего будет на взморье, прохладнее – на северо-востоке.
Новая неделя начнется с сырой погоды. В понедельник ночью местами, днем, во многих районах, пройдут небольшие осадки. В основном это будет дождь. Опасные порывы ветра прогнозируют только ночью и только на взморье. Ночью будет 0–5 градусов тепла, днем 3–7 градусов выше нуля.
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