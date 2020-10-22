В ближайшее воскресенье в Литве отменяют летнее время

В ночь на 25 октября, в 4 ч. все часы в Литве переведут на час назад. Летнее время вернется только в последнее воскресенье марта.
Перевод часов вызывает споры не только в Литве, но и во всем Евросоюзе. Часы переводят с учетом директивы ЕП и Совета ЕС о летнем и зимнем времени. Стрелки часов переводит целый ряд стран ЕС.
В этом году переводить часы все еще обязательно: ЕП будет решать этот вопрос в 2021 году. Есть надежда на то, что в 2021 году этот вопрос решится, и часы больше не придется переводить. В последний раз их предлагают перевести в последнее воскресенье марта 2021 года.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Профессор: не хочу пугать, но скоро будет по 1000 новых случаев в день (44)
300 новых случаев в сутки – не предел, сказала в передаче...
Михново, день четвертый. Воскресная школа: "Учить надо не детей, а всю семью"
Воскресная школа при михновской общине существует чуть...
В Литве диагностировано 424 новых случая коронавируса и 5 смертей (30)
За минувшие сутки в Литве диагностировано 424 новых...
Глава Минздрава: не только сегодня, но еще несколько недель будем фиксировать антирекорды (36)
Количество новых случаев коронавируса ( COVID-19 ) в Литве...
Обращение врачей к жителям Литвы: при таком масштабе эпидемии может произойти то, чего невозможно вообразить (24)
В Литве быстро распространяется коронавирус , поэтому...