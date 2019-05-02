В Биржайском районе в объектив видеокамер попал молодой медведь

В Биржайском районе три дня подряд в объектив видеокамер попадал молодой медведь, сообщают новости канала LNK.
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Медведя зафиксировали видеокамеры, установленные лесничими – предполагают, что животное привлекла оставляемая здесь подкормка для зверей. По размеру следов предполагают, что это 3-4-летний медведь.

В Биржайском районе медведя зафиксировали впервые за последние 4 года. До этого медведей видели в Дзукии, Телльшяйском и Укмергском районе.

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