Медведя зафиксировали видеокамеры, установленные лесничими – предполагают, что животное привлекла оставляемая здесь подкормка для зверей. По размеру следов предполагают, что это 3-4-летний медведь.
В Биржайском районе медведя зафиксировали впервые за последние 4 года. До этого медведей видели в Дзукии, Телльшяйском и Укмергском районе.
В Биржайском районе в объектив видеокамер попал молодой медведь
В Биржайском районе три дня подряд в объектив...
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