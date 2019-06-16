Умершего в январе этого года кинодеятеля Йонаса Мекаса в воскресенье похоронили в Биржайском районе, сообщает Lietuvos radijas.
Jonas Mekas
© Ludo Segers

Урна с прахом деятеля искусств захоронена рядом с его родителями, в д.Семенишкяй, во время частной церемонии, в кругу близких.

BNS ранее писал, что в своем доме на 97-ом году жизни скончался в конце января известный деятель культуры Литвы, создатель фильмов Йонас Мекас.

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Лауреат национальной премии Литвы в области культуры и искусства, поэт, публицист, Й. Мекас является одним из наиболее известных литовских деятелей искусств XX века в мире, он хорошо известен своими киноэкспериментами и считается родоначальником жанра кинодневника.

Й. Мекас родился 24 декабря 1922 года в деревне Семенишкес Тракайского района, более 50 лет он жил и работал в Нью-Йорке. В возрасте 22 лет, в 1944 уехал на Запад, в Германию, где был арестован и попал в нацистский трудовой лагерь в Эльмсхорне. После войны изучал философию и романистику в Майнцском университете.

В конце 1949 года вместе с братом Адольфасом эмигрировал в США, где в Нью-Йоркском Бруклине снял первые кинокадры о жизни литовских эмигрантов и себе.

В 1954 году начал вместе с братом издавать журнал Film Culture, через четыре года стал вести колонку Кинодневник в еженедельнике Нормана Мейлера The Village Voice.

Он стал организатором различных фестивалей авангардного кино, в пятидесятые годы был активно вовлечен к дискурс кинокритики, публиковал свои тексты в различных американских журналах, потом создал один из крупнейших в мире архивов американского авангардного кино.

Й. Мекас сотрудничал со множеством известнейших представителей американской культуры: Энди Уорхолом, Джоном Ленноном, Йоко Оно, Сальвадором Дали, Юргисом Майчюнасом. Фильмы Й. Мекаса получили высокие награды на международных фестивалях.

У него стажировались сейчас хорошо известные литовские кинорежиссеры. В 1995-ом году он получил национальную премию Литвы в области культуры и искусства, а 2003-ом - Большой орденский крест "За заслуги перед Литвой".

На его родине в д.Семенишкес был открыт камень со шляпой в честь 95-летия деятеля искусств.

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