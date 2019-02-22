В июне этого года в Пакампоняйском лесу, который находится недалеко от Астравского поместья (Биржайский район), должен появиться мемориальный памятник на месте захоронения убитых нацистами евреев (всего в этом месте похоронены 2400 человек).
"Я не могу себе представить большего неуважения к памяти покойных, тем более безвинно убитых, чем то, что происходит - по их костям ходят, ездят, перегоняют скот, и это разрешили мы, литовцы", – сказал председатель Биржайского историческо-культурного объединения евреев Видмантас Юконис.
Как нынешний, так и прежний мэры Биржай утверждают, что все эти упреки необоснованы.
"Эта дорога проходит не через само кладбище, а рядом с ним. Кроме того, мы не раз встречались с представителями евреев, которые планируют установку мемориала, мы совещались, согласовывали, у них не было никаких претензий по вопросу сервитутной дороги", – сказал мэр Вальдемарас Валкюнас.
Вице-мэр Ируте Варзене (бывший мэр Биржай) заверила, что этой дорого пользуется лишь один фермер, у которого нет иной возможности попасть на свое поле.
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