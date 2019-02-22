В Биржай решается вопрос упразднения дороги, проходящей через место массового захоронения убитых нацистами евреев. Организация, которая хочет установить на месте захоронения мемориальный памятник, не может добиться упразднения дороги, пишет издание Lietuvos žinios.
Valdemaras Valkiūnas
© DELFI / Karolina Pansevič

В июне этого года в Пакампоняйском лесу, который находится недалеко от Астравского поместья (Биржайский район), должен появиться мемориальный памятник на месте захоронения убитых нацистами евреев (всего в этом месте похоронены 2400 человек).

"Я не могу себе представить большего неуважения к памяти покойных, тем более безвинно убитых, чем то, что происходит - по их костям ходят, ездят, перегоняют скот, и это разрешили мы, литовцы", – сказал председатель Биржайского историческо-культурного объединения евреев Видмантас Юконис.

Как нынешний, так и прежний мэры Биржай утверждают, что все эти упреки необоснованы.

"Эта дорога проходит не через само кладбище, а рядом с ним. Кроме того, мы не раз встречались с представителями евреев, которые планируют установку мемориала, мы совещались, согласовывали, у них не было никаких претензий по вопросу сервитутной дороги", – сказал мэр Вальдемарас Валкюнас.

Вице-мэр Ируте Варзене (бывший мэр Биржай) заверила, что этой дорого пользуется лишь один фермер, у которого нет иной возможности попасть на свое поле.

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