В Биржай открыт мемориал жертвам Холокоста

Участники мероприятия пришли сюда тем же путем, которым в 1941 году была согнана на смерть половина жителей города – мужчины, женщины, дети.
Тридцатиметровый мемориал увековечил имена более 500 известных жертв.
В Пакампонисе в 1941 году было расстреляно 2400 человек, из них – 900 детей.
Это шестое место в Литве, где установлен памятник жертвам Холокоста.
Мемориал проектировал архитектор Джозеф Раби из Франции, его предки родом из Биржай, а часть родственников убита в Пакампонисе. Инициаторы мемориального комплекса – Абель и Гленда Левитты из Израиля.
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