В региональном парке петель Немана сейчас ведутся активные работы. Строят бирштонскую башню обозрения. Это будет самая высокая башня в Литве - высотой 45 м.
Nemuno kilpų regioninis parkas
© Organizacijos nuotr.

Бирштонас с каждым годом становится все более популярным местом отдыха. Городские власти думают над тем, как привлечь больше туристов и отдыхающих, познакомить их с природой этих мест. Весной этого года в Бирштонасе появится башня обозрения.

Директор регионального парка Даля Крижинаускене сказала, что новый объект должен открыться в мае 2019 года (работы были начаты в июне 2018 года).

Крижинаускене рассказала, что новый объект позволит сверху взглянуть на достопримечательность парка – самые большие петли Немана.

"Мы надеемся, что будет виден и Пренай", – сказала она.

Крижинаускене выразила надежду на то, что новый объект привлечет в Бирштонас и региональный парк еще больше гостей.

Башня обозрения - не единственное новшество. По словам Крижинаускене, надеются, что в этом году завершат работы по прокладке маршрута через Шкевонский гребень.

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