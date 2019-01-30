Бирштонас с каждым годом становится все более популярным местом отдыха. Городские власти думают над тем, как привлечь больше туристов и отдыхающих, познакомить их с природой этих мест. Весной этого года в Бирштонасе появится башня обозрения.
Директор регионального парка Даля Крижинаускене сказала, что новый объект должен открыться в мае 2019 года (работы были начаты в июне 2018 года).
Крижинаускене рассказала, что новый объект позволит сверху взглянуть на достопримечательность парка – самые большие петли Немана.
"Мы надеемся, что будет виден и Пренай", – сказала она.
Крижинаускене выразила надежду на то, что новый объект привлечет в Бирштонас и региональный парк еще больше гостей.
Башня обозрения - не единственное новшество. По словам Крижинаускене, надеются, что в этом году завершат работы по прокладке маршрута через Шкевонский гребень.
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