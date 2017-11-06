Будет оцениваться готовность судна и экипажа к действию в составе подразделений НАТО других стран, сообщило Министерство обороны Литвы.
Специалисты разных направлений проверят техническое состояние судно, теоретические и практические знания экипажа в управлении судном, готовность к борьбе за жизнеспособность судно, процедуры связи, способность координированно выполнять действия с другими партнерами по НАТО.
Проверочная комиссия оценит, соответствует ли Kursis требованиям, выдвигаемым для участия в деятельности подразделения НАТО по поиску и обезвреживанию мин (SNMCMG 1).
Это подразделение действует в водах стран Северной Европы, чаще всего в Балтийском и Северном морях, где проводит операции по разминированию, участвует в международных учениях стран НАТО и в учениях с партнерами Альянса.
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