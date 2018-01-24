"Блокировкой самого посещаемого независимого сайта нанесен очередной удар по свободе слова в Беларуси. 20 лет с нами боролись власти путем различных репрессий: от блокировок до арестов и убийств журналистов. Мы будем защищать сайт «Хартии» всеми доступными способами, в том числе на международном уровне", - заявили создатели сайта Charter97.org и призвали призвали журналистов, правозащитников и читателей к солидарности.

Главный редактор cайта «Хартия’97» Наталья Радина говорит, что Лукашенко в связи с ухудшающейся экономической ситуацией, вероятно, боится очередной волны протестов, такой, как была прошлой весной, пишет сайт Polskie Radio.

По словам Радиной, сайт Charter97.org очень популярен, число читателей увеличилось после того, как редакция переехала в Варшаву:

- У нас более 3 миллионов уникальных пользователей в месяц и 50 миллионов просмотров, - говорит Наталья Радина.

Natalja Radina © DELFI / Valdas Kopūstas

Неизвестно, почему именно сегодня интернет-портал был заблокирован. Главный редактор полагает, что решение было принято намного раньше, а именно сегодня его привели в действие.

На своем веб-сайте и в социальных сетях Charter97.org публикует методы обхода блокировки для жителей Беларуси.