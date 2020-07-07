aA
Во вторник из Литвы в Беларусь отправляется гуманитарная помощь для борьбы с коронавирусом, сообщил МИД.
В Беларусь из Литвы отправляется гуманитарная помощь для борьбы с коронавирусом
© Delfi / Žiedūnė Juškytė

За 50 тыс. евро у компании Bio Circle Balticum приобретено 16,8 тыс. литров дезинфицирующей жидкости, а у компании Interscalit – 8,4 тыс. одноразовых халатов.

Гуманитарную помощь Беларуси выделило правительство Литвы постановлением от 3 июня в ответ на международную просьбу соседней страны о гуманитарной помощи в борьбе с COVID-19.

В Беларуси зарегистрировано более 63 тыс. заболеваний, 429 человек умерли.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video
Статьи по теме:

Беларусь получит помощь ЕС при условии выполнения требований ВОЗ (60)

Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней...

Президент Литвы: Лукашенко не выразил желания получить помощь в связи с коронавирусом (24)

Президент Беларуси Александр Лукашенко не выразил...

TOP новостей

Новый посткарантинный рейтинг партий, что изменилось? (21)

Время серьезных перемен в рейтинге партий завершилось,...

Парламент Литвы намерен разрешить семейным врачам не работать в выходные и в праздники (33)

Парламент Литвы рассматривает инициативу, связанную с...

В Литве установлено 3 новых случая коронавируса

За минувшие сутки в Литве подтвержены 3 новых случая...

На организованное Науседой мероприятие пришли не все приглашенные: не было ни премьера, ни экс-президентов (9)

6 июля Литва отмечала День государства. По этому случаю...

Нарушение порядка движения в Старом городе будут фиксировать специальные камеры (8)

Вице-мэр Вильнюса Витаутас Миталас сказал, что после...

|Maža didelių žinių kaina