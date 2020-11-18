"На прошлой неделе, 11 ноября, сигнализация сработала в 18.17 ч., персонал нашел в бэби-боксе младенца женского пола.

Похоже, что она родилась 12-24 ч назад, скорее всего, родилась дома, поскольку пуповина была перерезана и обработана не медицинскими средствами. С виду она здорова, вес нормальный, никаких проблем со здоровьем нет", – сказала представитель клиники Вайда Александравичене.

После оформления всех формальностей младенца забрали специалисты Службы по правам ребенка. По словам врачей, специалисты действуют по разработанному плану. Ни врачи, ни специалисты дальнейшие действия не комментируют.