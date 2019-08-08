В Балтийском море в четверг уничтожена оставшаяся со времен Второй мировой войны мина, сообщает Минобороны Литвы.
Baltosios jūros pakrantė
© Sputnik / Scanpix

Сообщается, что мина находилась на глубине 25 метров, ее уничтожили саперы ротационного военного контингента Португалии, дислоцированные сейчас в Драгунском батальоне им. Великого князя Литовского Бутгейдиса.

Мину, которая находилась примерно в трех километрах от Клайпедского порта, обнаружила команда противоминного корабля Kursis ВМС Литвы во время учений Atvira dvasia 2019 ("Открытый дух -2016").

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Уничтожение мины – запланированная часть международных учений саперов-подводников, которые проходят 3-10 августа в Клайпеде.

Во время учений тренируются саперы-подводники из Литвы, Латвии, Эстонии, Португалии и США, своих военных выделили саперы Инженерного батальона им. Юозаса Виткуса, кинологи Соединения береговой охраны. Учения проводятся в сотрудничестве с ВВС, а также с медиками Военно-медицинской службы им. Йонаса Басанавичюса.

В этом году руководство учениями осуществляют ВМС Литвы.

Во время Первой и Второй мировых войн было уничтожено около 3% находившихся в Балтийском море мин, после войн – 5-10%.

Морские мины закладывались на глубине до 60-и метров.

Эти мины все еще представляют огромную опасность – в 2005 году в Северном море бельгийские рыбаки случайно вытащили мину. Ее взрыв унес жизни четырех человек.

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