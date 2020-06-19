В Байсогале COVID-19 заразились члены одной семьи: подозревают, что водитель не соблюдал изоляцию

Жители Байсогалы заметили, что водитель не изолировался, и его семья не соблюдала изоляцию. Многие видели, что водитель ходил по городку.

Староста Байсогалы Рената Масюлене не могла подтвердить эту информацию, но сказала, что видела как супруга водителя шла на работу в детский сад-школу. Сын водителя учится в гимназии. Поскольку юноша посещал спортклуб, сейчас тренер должна изолироваться на две недели. Дочь заболевшей пары с ними не живет.

Национальный центр общественного здравоохранения сейчас выясняет контакты заболевших.

Через несколько дней контактировавших проверят. Не исключено, что могут быть и другие заболевшие.

Журналистам не удалось связаться с водителем и членами его семьи и выяснить их позицию, действительно ли они не соблюдали изоляцию.