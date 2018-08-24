В Байорай появится новый детский сад

В Байорай построят детский сад, в котором будет 14 групп, подсобные помещения, подъемник, лифт, дорога к саду и детские площадки. Также построят трансформаторную будку, проложат инженерные сети, проведут другие работы.

Мэрия объявила конкурс, в котором самую низкую цену предложил консорциум компаний HSC Baltic и Hidrostatyba, однако его представители не приехали на подписание договора. В конкурсе также принимала участие компания Jungtiniai Projektai, предложившая выполнить работы за 4,36 млн. евро, Eikos statyba - 4,38 млн. евро, Infes - 4,46 млн. евро, Panevėžio statybos trestas - 4,53 млн. евро.

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс в августе прошлого года представил планы по обустройству двух новых католических детских садов, один из них должен был появиться в Байорай.

В марте 2018 года сообщалось, что с сентября откроются 6 модульных детских садов, которые смогут посещать 630 детей, однако их до сих пор не построили. Тогда же сообщалось о проектировании новых детских садов в Пилайте и Пашилайчай.

В конце июля сообщалось о том, что в этом году в детские сады пойдут 8400 детей, в очереди ждут еще 1900 детей, всего на данный момент в детских садах есть 500 свободных мест.