После вступления в силу нового порядка, проблема решается двумя способами. Если специалист устанавливает опасность второго уровня, т.е., что жизни или здоровью ребенка угрожает опасность, ребенка забирают из небезопасного окружения и обращаются в суд. После этого суд назначает ребенку временных опекунов (это могут быть родственники, которые прошли специальные курсы).

После этого с семьей работает специальная мобильная команда. Составляется план оказания помощи и организуют эту долгосрочную помощь.

В других случаях через два дня детей возвращают родителям или другим представителя, которые могут о них позаботиться.В таких случаях семье организуют помощь и составляют план ее оказания.

По информации, переданной DELFI представителем Соцмина, в июле из семей забрали 524 детей, в 258 случаях был установлен второй уровень угрозы. Остальных 266 детей через два дня вернули домой.

По данным на 27 августа, в августе из семей забрали 493 детей, в 202 случаях установили второй уровень угрозы.

После появления данных за июль, послышалась критика в адрес новой системы. Один из критиков консерватор Римантас-Йонас Дагис обратился по этому вопросу к главе Соцмина Линасу Кукурайтису.

Однако консерватор Моника Навицкене в интервью DELFI обратила внимание на другой момент. По ее словам, если детям угрожает опасность, забирать детей надо, и успешность закона нельзя измерять количеством детей, которых забрали из семей.

"Сама по себе цель не кроется в том, чтобы забирать детей, цель - предоставить семьям дополнительные услуги, психологическую помощь, если начинается кризис. Забирают детей лишь в крайнем случае, и это иногда необходимо. Я не сомневаюсь, что специалисты это оценивают, но важно, чтобы они были готовы обеспечить качественную помощь", - сказала DELFI Навицкене.

От Кукурайтиса ей хотелось бы услышать не статистику на тему, сколько детей забрали, а конкретный результат - скольким семьям удалось помочь, сколько вытащили из зоны риска.

Специалисты, с которыми говорил DELFI, порадовались, что положительная тенденция налицо.

"Обычно каждый месяц из-за неприсмотра умирали двое детей! За июль и август ни один ребенок не погиб! Дорогие, если так пойдет и дальше – то то, что забирают 500 или 700 детей из семей, которые не могут о них позаботиться, это мелочь. Ведь спасая одного ребенка, мы спасаем Литву. Родители, заботьтесь о ваших детях", – писал в фейсбуке детский психиатр Линас Слушнис.

Он заметил, что эти цифры показывают масштаб существующей проблемы. Слушнис сравнил данные в Литве с данными в Норвегии - там в год забирают 500 детей. Правда, он заметил, что в Литве до конца не продумана проблема решения вопроса и возвращения ребенка к нормальной жизни в семье.

Депутат Довиле Шакалене на критику нового порядка ответила, что сейчас ребенка забрать сложнее, чем прежде, поскольку сейчас решение принимает суд.

Правда, политик убеждена, что на самом деле в помощи нуждается гораздо больше детей.

"Социальные опросы показывают, что в Литве не меньше половины детей все время используют насилие в качестве меры воздействия и воспитания детей. Если мы знаем, что Литва лидирует по числу употребляющих алкоголь, а в Литве 0,5 млн. детей, то надо понимать, что в Литве не 1500 детей живет в семьях, где родители пьют и бьют детей. Реально мы увидим, что таких детей в 10-20 раз больше", – убеждена политик.