По данным департамента, в августе в Литву иммигрировали более 4,7 тыс. человек, среди них – около 3 тыс. 50 граждан страны.

В последний месяц лета страну покинули почти 4,2 тыс. лиц, из них почти 3,7 тыс. человек были гражданами Литвы. Прежде в этом году ни в одном месяце показатель эмигрировавших литовских граждан не превышал четырех тысяч.

По мнению экспертов, рост числа прибывающих в основном обусловлен растущими доходами населения и выходом Великобритании из Евросоюза.

По словам профессора экономики Вильнюсского университета Ромаса Лазутки, размер зарплат в Литве более привлекателен для граждан третьих стран, таких, как Украина.

Он утверждает, что растущие доходы привлекают и литовцев, особенно тех, кому некуда уехать во время Brexit.

"С выходом Соединенного Королевства могут нарушиться экономические связи. Если экономика будет в упадке, будет расти безработица, это, вероятно, больше всего пугает (литовцев)", – сказал BNS экономист.

По словам Р. Лазутки, большие показатели эмигрировавших в августе могут быть обусловлены тем, что часть литовцев осенью возвращаются домой после проведенного в Литве лета, молодежь уезжает учиться.

Специалисты в сфере статистики фиксируют положительные миграционные тенденции в течение всех месяцев этого года, за исключением января.

В целом в этом году в Литву иммигрировало более 33 тыс. лиц, из страны уехали почти 26,5 тыс. человек.