Виновником аварии стал нетрезвый брат В. Ушацкаса, находившийся за рулем.
Эту информацию подтвердил tv3.t и сам В. Ушацкас.
Представители полиции сообщили BNS, что извещение об аварии было получено в 13 часов 50 минут.
По предварительным данным, мужчина 1956 года рождения на улице Дауканто не справился с управлением автомобиля Honda CRV и врезался в дерево.
У водителя обнаружено 1,28 промилле алкоголя, он ранен и доставлен в больницу.
Пассажир автомобиля, женщина 1932 года рождения скончалась.
В. Ушацкас работал дипломатом с 1991 года, в 2008-2010 годах был министром иностранных дел Литвы. Он возглавлял посольства Литвы в США, Великобритании, дипломатические миссии ЕС в Афганистане и России.
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