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Паневежцы в социальных сетях делятся фотографиями утреннего ненастья. Жители зафиксировали яркие молнии в небе.
Audra Panevėžyje
Audra Panevėžyje
© Facebook

Ливень с молниями и громом начался около 7 утра и с перерывами шел хороших два часа.

Ненастье прекратилось около 9.30 ч.

Литовская гидрометеорологическая служба сообщает. что в четверг погоду в Литве обусловит зона низкого давления. Тропическая жара прогнозируется на всей территории страны.

Синоптики прогнозируют, что после обеда начнут формироваться дождевые облака, вечером пойдет ливень.

Audra Panevėžyje („Orų entuziastai“ grupė)
Audra Panevėžyje („Orų entuziastai“ grupė)
© Facebook

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