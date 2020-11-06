"В данный момент болезнью, вызванной COVID-19, болеют около 200 военных и работников", – сообщили в четверг BNS в Вооруженных силах (ВС) Литвы.
Среди зараженных симптомы слабые или не выраженные, либо болеют в легкой форме. Они изолированы в военных подразделениях, либо в Центре реабилитации военных в Друскининкай, либо находятся на лечении дома.
Кроме того, литовская армия утверждает, что особо крупных очагов в подразделениях армии не фиксируется.
Пресс-секретарь ВС Литвы Лаймис Братикас в четверг информировал BNS, что количество военных, находящихся в изоляции, не подлежит разглашению.
Неделю назад в самоизоляции были 600 военных и работников.
Армия утверждает, что сложившаяся в стране ситуация с коронавирусом не меняет основной задачи ВС – готовности к вооруженной защите страны.
Около 40 литовских военных сейчас помогают эпидемиологам Национального центра общественного здоровья проводить процедуры опроса случаев коронавируса, вводить данные в систему.
Планируется, что с пятницы 25 военных начнут работу на горячей телефонной линии по коронавирусу 1808.
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