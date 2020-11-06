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В армии Литвы сейчас установлено около 200 случаев коронавируса – в два раза больше, чем неделю назад.
Lietuvos kariai
Lietuvos kariai
© E. Genio nuotr.

"В данный момент болезнью, вызванной COVID-19, болеют около 200 военных и работников", – сообщили в четверг BNS в Вооруженных силах (ВС) Литвы.

Среди зараженных симптомы слабые или не выраженные, либо болеют в легкой форме. Они изолированы в военных подразделениях, либо в Центре реабилитации военных в Друскининкай, либо находятся на лечении дома.

Кроме того, литовская армия утверждает, что особо крупных очагов в подразделениях армии не фиксируется.

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Пресс-секретарь ВС Литвы Лаймис Братикас в четверг информировал BNS, что количество военных, находящихся в изоляции, не подлежит разглашению.

Неделю назад в самоизоляции были 600 военных и работников.

Армия утверждает, что сложившаяся в стране ситуация с коронавирусом не меняет основной задачи ВС – готовности к вооруженной защите страны.

Около 40 литовских военных сейчас помогают эпидемиологам Национального центра общественного здоровья проводить процедуры опроса случаев коронавируса, вводить данные в систему.

Планируется, что с пятницы 25 военных начнут работу на горячей телефонной линии по коронавирусу 1808.

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