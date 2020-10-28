Как сказал BNS в среду офицер по связям с общественностью Штаба обороны Андрюс Дилда, "это не очень большие очаги".
По его словам, больные есть в разных воинских подразделениях ВС Литвы, большое число заболевших наблюдается в Клайпедском, Вильнюсском, Каунасском и Шяуляйском уездах", - сказал представитель армии Литвы.
А. Дилда добавил, что во всех воинских подразделениях ограничивается передвижение военнослужащих и транспортных средств между подразделениями помимо необходимого сообщения, ужесточен порядок попадания на территории воинских подразделений, призывников в течение двух ближайших недель не будут отпускать на побывку домой.
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