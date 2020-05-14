В Армению, Молдавию, Грузию и Украину отправятся произведенные в Литве средства защиты

Как сообщает МИД, партии средств защиты для борьбы с COVID-19 отправляются в Армению, Молдавию и Грузию в четверг, в Украину груз гумпомощи отправлен в среду.
За 100 тыс. евро было приобретено 52,6 тыс. произведенных в Литве защитных щитков для лица у предприятий Baltic digital printing и UAB Medienos era.
Как сообщает министерство, гуманитарный груз в Армению, Молдавию и Грузию согласились доставить ВВС Литвы, выполняющие плановый полет в эти страны. В Украину средства защиты будут доставлены наземным транспортом.
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