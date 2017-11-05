Центр исследований геноцида и сопротивления жителей Литвы (ЦИГСЛ) нанял на работу специалистку, которая на основании архивных документов и конкретных цифр должна обосновать нанесенный стране ущерб за годы оккупации СССР, пишет Lietuvos žinios.
© DELFI / Tomas Vinickas

Подсчет ущерба от оккупации намерены провести с помощью метода, который использовала Латвия. По находящимся в архивах Литвы документам попытаются установить баланс финансовых потоков между Вильнюсом и Москвой в 1946-1986 гг.

Таким образом хотят доказать конкретными данными, что Литва была донором СССР, а не находилась, как это часто утверждают в России, на содержании. Подсчет намереваются закончить весной следующего года. Весной, с коллегами из Эстонии и Латвии будет подготовлено специальное издание, пишет BNS.

Генеральный директор ЦИГСЛ Тересе Бируте Бураускайте говорит, что подсчетом ущерба от советской оккупации несколько месяцев уже занимается Вида Комичене, которая работает в центре по трудовому договору.

Специальная комиссия в 1995 году оценила нанесенный оккупацией СССР ущерб в 23 млрд. евро. Принят и специальный закон, который обязывает стремиться к возмещению ущерба.

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На подъезде к Каунасу прошли испытания моста (1)

В воскресенье на скоростном шоссе А1 у Каунаса...

Суд: решение о запрете передач Ren TV Baltic признали незаконным (23)

Принятое более двух лет назад решение Комиссии по радио...