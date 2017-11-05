Подсчет ущерба от оккупации намерены провести с помощью метода, который использовала Латвия. По находящимся в архивах Литвы документам попытаются установить баланс финансовых потоков между Вильнюсом и Москвой в 1946-1986 гг.
Таким образом хотят доказать конкретными данными, что Литва была донором СССР, а не находилась, как это часто утверждают в России, на содержании. Подсчет намереваются закончить весной следующего года. Весной, с коллегами из Эстонии и Латвии будет подготовлено специальное издание, пишет BNS.
Генеральный директор ЦИГСЛ Тересе Бируте Бураускайте говорит, что подсчетом ущерба от советской оккупации несколько месяцев уже занимается Вида Комичене, которая работает в центре по трудовому договору.
Специальная комиссия в 1995 году оценила нанесенный оккупацией СССР ущерб в 23 млрд. евро. Принят и специальный закон, который обязывает стремиться к возмещению ущерба.
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