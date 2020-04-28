В Антавиляйском пансионате коронавирус установлен у пациентки

"Положительный ответ у одной пациентки. Очень неприятная ситуация", – сказала она.

"В понедельник вызвали скорую по иной причине, не связанной с коронавирусом, пациентку увезли в больницу. Там ее проверили - ответ положительный. Сейчас ее перевезли в Инфекционное отделение Сантаришкской клиники", – прибавила она.

По словам Шаракаускене, жителей пансионата профилактически еще не проверяют. "Вчера думали, что не стоит спешить, что пока рано – могут быть отрицательные результаты, которые через несколько дней станут положительными. Но сейчас, видимо, Национальный центр общественного здравоохранения решит как можно скорее провести исследования", – заметила она.

"Возможно, начнут проверять сегодня. Вчера осмотрели помещения, выясняли, где можно брать образцы, мы готовы", – сказала Шаракаускене. По ее словам, заболела женщина в том отделении, где работали обе заболевшие работницы. Заболевшей 50 лет, но она родилась недееспособной.

По данной Шаракаускене, проверены 123 члена персонала, новых случаев коронавируса не установлено.

"Еще получены не все результаты. Надеемся, все будет хорошо, но работники паникуют", - сказала замдиректора.

По словам Шаракаускене, в апреле выявили 6 работников пансионата, которые контактировали с заболевшими работниками неменчинского предприятия Vilnika. Все они находятся в самоизоляции, их результаты отрицательные.