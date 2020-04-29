В Антавиляйском пансионате – 11 больных коронавирусом пациентов

Gлава отдела по управлению инфекционных заболеваний Вильнюсского департамента Национального центра общественного здравоохранения Гинрета Мегелинскене информировала Delfi, что все заболевшие чувствуют себя хорошо, температуры у них нет, нет и характерных симптомов.
Несмотря на это, сегодня их перевели в другую больницу, а 15 членов пансионата, контактировавших с больными проведут в изоляции 14 дней.
Несмотря на это, по словам Мегелинскене, пансионат может продолжить работу. однако надо составить смены, обеспечить требования безопасности и нормальные условия труда.
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