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За две ночи в Аникщяйском районе волки зарезали 35 овец фермера из деревни Нюроняй: за одну ночь 17, за другую - 18.
Vilkas
Vilkas
© Shutterstock

Несмотря на то, что охота на волков еще не началась, охотникам Скемоняй и Сведасай уже выдали разрешение на отстрел этих хищников. Оба клуба могут застрелить по одному волку.

Немногим ранее Delfi писал, что по данным ученых в Литве живет не менее 54 волчьих семейств. По действующим законам, в Литве должны сохранять 31-62 волчьих семьи (250-500 индивидов).

Министерство охраны окружающей среды Литвы предлагает на сезон 2020-2021 г. выдать разрешение на отстрел 175 волков (сезон охоты начнется 15 октября). Этот вопрос еще будет обсуждаться с заинтересованными ведомствами и обществом. Предложения и замечания можно представить министерству до 13 октября.

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