Несмотря на то, что охота на волков еще не началась, охотникам Скемоняй и Сведасай уже выдали разрешение на отстрел этих хищников. Оба клуба могут застрелить по одному волку.
Немногим ранее Delfi писал, что по данным ученых в Литве живет не менее 54 волчьих семейств. По действующим законам, в Литве должны сохранять 31-62 волчьих семьи (250-500 индивидов).
Министерство охраны окружающей среды Литвы предлагает на сезон 2020-2021 г. выдать разрешение на отстрел 175 волков (сезон охоты начнется 15 октября). Этот вопрос еще будет обсуждаться с заинтересованными ведомствами и обществом. Предложения и замечания можно представить министерству до 13 октября.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Министр здравоохранения: из-за высокого уровня заболеваемости Литву из "зеленого списка" вычеркивает все больше стран (2)
Поскольку в Литве растет уровень заболевания...
Дискуссия ru.Delfi: национальный масштаб или национальные акценты - какой выбор? (18)
Что принесут предстоящие парламентские выборы...
Литва отзывает из Беларуси еще 5 дипломатов: надеется, что этого хватит (1)
Литва отзывает из белорусского посольства еще пятерых...
В таких условиях выборы в Литве проходят впервые: эксперт выделяет две интриги (11)
Впервые выборы в Литве состоятся в условиях пандемии и...
Осень преподнесла сюрпризы на рынке аренды жилья: новые тенденции и изменение цен (51)
В середине августа специалисты оценивали ситуацию на...