Поскольку теоретически в литовских лесах медведи не обитают, охота на этих животных в нашей стране не регламентирована. Точнее, медведей нет в списке животных, на которых разрешена охота. "Сейчас ясно, что, когда сидишь на охотничьей вышке, к тебе может прийти друг", - пошутил охотник. Dėkojame kavarskiečiui už meškutės nuotrauką ir žinią. Plačiau - "Anykštoje".

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В прошлом году в мае медведей видели в Крекенавском районе, в Дзукии.