Поскольку теоретически в литовских лесах медведи не обитают, охота на этих животных в нашей стране не регламентирована. Точнее, медведей нет в списке животных, на которых разрешена охота. "Сейчас ясно, что, когда сидишь на охотничьей вышке, к тебе может прийти друг", - пошутил охотник. Dėkojame kavarskiečiui už meškutės nuotrauką ir žinią. Plačiau - "Anykštoje".
В прошлом году в мае медведей видели в Крекенавском районе, в Дзукии.
Полиция отказалась начать расследование в отношении журналиста Черняускаса
Полиция Вильнюсского округа не возьмется за досудебное...
Шеф-редактора "Sputnik Литва" выпроводили из Вильнюса (8)
Российские СМИ сообщили, что шеф-редактора агентства "...
В Аникщяйском районе в объектив видеокамеры попал медведь (3)
Видеокамера, установленная охотником Альвидасом...
Минимальная зарплата с 2020 года может увеличиться до 607 евро (1)
28 мая Трехсторонний совет (в его состав входят...
В Литве меняется порядок подсчета пособия по безработице (12)
С 1 июля максимальное пособие по безработице составит...
TOP новостей
В Литве меняется порядок подсчета пособия по безработице (12)
С 1 июля максимальное пособие по безработице составит...
Зеленский позвонил Науседе и поздравил с победой: обсудили положение на востоке Украины (13)
Избранный президент Литвы Гитанас Науседа обсудил с...
Тенденции на рынке труда в Литве: украинцев переманивает Германия (63)
Особенно серьезны проблемы в связи с нехваткой рабочих...
Андерс Ослунд: это типичная страна, которая начинает большие войны Специально для DELFI (211)
В Москве шведского экономиста, дипломата и старшего...
Квартира, как инвестиция: в худшем случае можно остаться без дома (1)
"Это отличная инвестиция!" – такие и им подобные...