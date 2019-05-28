Видеокамера, установленная охотником Альвидасом Эймонтасом из Каварскиса, 28 мая зафиксировала в Дабужяйском лесу медведя. Он пришел к кормушке для животных, пишет Anykšta.
Lokys
© DELFI montažas

Поскольку теоретически в литовских лесах медведи не обитают, охота на этих животных в нашей стране не регламентирована. Точнее, медведей нет в списке животных, на которых разрешена охота. "Сейчас ясно, что, когда сидишь на охотничьей вышке, к тебе может прийти друг", - пошутил охотник. Dėkojame kavarskiečiui už meškutės nuotrauką ir žinią. Plačiau - "Anykštoje".

Lokys
Lokys
© Anyksta.lt

В прошлом году в мае медведей видели в Крекенавском районе, в Дзукии.

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