В Аникщяй рождественскую елку установили прямо на реке

"По нашим данным, это первый такой случай в Литве, когда елка стоит прямо на середине реки", - сказала представитель администрации Аникщяйского районного самоуправления Аудроне Паярскене.

Рождественская елка установлена на понтонной платформе между двумя мостами.

В этом году Аникщяй перенял у Рокишкиса идею "Рождественской резиденции", поэтому праздничная атмосфера будет создана в разных местах и пространствах города.

Резиденция Деда Мороза откроется во "Дворике историй" - отремонтированном филиале Аникщяйской публичной библиотеки, в котором проводят различные мероприятия для детей. Он стоит на высоком берегу реки Швянтойи, откуда и открывается вид на рождественскую елку.