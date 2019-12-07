В Аникщяй рождественскую елку установили прямо на реке

"По нашим данным, это первый такой случай в Литве, когда елка стоит прямо на середине реки", - сказала представитель администрации Аникщяйского районного самоуправления Аудроне Паярскене.
Рождественская елка установлена на понтонной платформе между двумя мостами.
В этом году Аникщяй перенял у Рокишкиса идею "Рождественской резиденции", поэтому праздничная атмосфера будет создана в разных местах и пространствах города.
Резиденция Деда Мороза откроется во "Дворике историй" - отремонтированном филиале Аникщяйской публичной библиотеки, в котором проводят различные мероприятия для детей. Он стоит на высоком берегу реки Швянтойи, откуда и открывается вид на рождественскую елку.
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