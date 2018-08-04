"Действительно, будем строить. Идёт проектирование. Компания Urbanistika затягивает с этим. Мы должны были в прошлом году закончить, но это вопрос персонала, другие вещи. Я даже руководителей вызывал", – сказал BNS мэр Аникщяйского района Кястутиc Тубис.

По его словам, представители компании Urbanistika обязались до 25 июля предоставить всю документацию по проектированию. Мэр надеется, что опоздание не затянется.

По словам К.Тубиса, в этом году нужно успеть объявить конкурс на должность подрядчика и, возможно, начать сооружение фундамента.

"В этом году мы выделили 150 000 евро. Сколько сможет сделать компания-победитель, столько и сделает", – сказал мэр.

Замок, по его словам, планируется строить поэтапно. На первом этапе планируют построить треть - две оборонительные башни со стенами.

"Будем строить этапами, потому что деревянные конструкции очень легко соединяются", – заявил К.Тубис.

Он не прогнозирует, когда может быть завершено строительство замка и во сколько оно обойдётся. Более осторожным мэра сделала первая неудача во время строительства замка.

"Подрядчик попался абсолютный неудачник. Он хотел использовать более простые, плохие и дешёвые конструкции, мы не могли этого позволить", – заявил К.Тубис.

Идею построить деревянный замок, который, как предполагают, стоял в XIII веке на Шейминишкельском (Ворутском) городище, в Аникщяй вынашивают уже более десяти лет. в 2004 году советы самоуправления района и Всемирного общества уроженцев Аникщяй подписали декларацию о строительстве замка. Его предусматривает и стратегический план развития Аникщяйского района.

В 2016 году предприятие Povilo Gurklio firma начала строительство замка, но после отклонений от технического проекта договор с ними расторгли.

Ворута - упоминаемый в исторических документах замок, известный тем, что на его территории в 1251 году тогда ещё будущий король Литвы Миндаугас смог оборониться от литовского князя, пытавшегося отнять у него власть. Часть историков Воруту считают одной из самых важных резиденций короля Литвы.