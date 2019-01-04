Сообщают, что 3 января 15.30 ч. в Алитусе, на ул. Улону, у городского кладбища в контейнере женщина обнаружила мусорный мешок, в котором было десять щенков.

Все щенков передали алитусскому отделению службы опеки над животными Nuaras. Работники Nuaras пришли в ужас.

По данным службы Nuaras, спасти удалось только двух щенков. Они нуждаются в уходе.

Полиция ведет расследование. Полиция просит отозваться тех, кто располагает какой-либо информацией об этом происшествии.