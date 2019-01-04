Сообщают, что 3 января 15.30 ч. в Алитусе, на ул. Улону, у городского кладбища в контейнере женщина обнаружила мусорный мешок, в котором было десять щенков.
Все щенков передали алитусскому отделению службы опеки над животными Nuaras. Работники Nuaras пришли в ужас.
По данным службы Nuaras, спасти удалось только двух щенков. Они нуждаются в уходе.
Полиция ведет расследование. Полиция просит отозваться тех, кто располагает какой-либо информацией об этом происшествии.
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