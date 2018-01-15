Инцидент произошел в минувший понедельник, в 15-17 ч., у одного из городских торговых центров. В тот день 13-летнюю девочку "вызвали" для выяснения отношений, когда она пришла, ее окружили, стали избивать, пинать ногами, таскать за волосы, поставили на колени. Девочки разбежались, лишь увидев полицию, однако продолжили терроризировать пострадавшую в социальной сети и смс-сообщениями.

В тот же день девочка напилась лекарств и оказалась в реанимации. Мать девочки просит отозваться очевидцев происшествия.

"Это не первый ребенок, пострадавший от этих агрессивных несовершеннолетних девочек", – сказала женщина.

Слова женщины подтвердили и другие жители Алитуса.

К сожалению, закон о защите несовершеннолетних от негативной информации запрещает предоставлять личные данные участников конфликта, однако полиция подтвердила, что некоторые из девушек уже попадали в ее поле зрения.

"Моя дочь знакома с этими девочками несколько месяцев – они вместе ходили на хор, у них были общие друзья. В июле, находясь под их влиянием она убежала к моей маме и пожаловалась, что мама с папой ее бьют, тогда ограничили мои права на ребенка. Сказать это ее научили эти девушки, чтобы дочь могла делать, что хочет. За полгода санкции отменили, однако дочь сильно изменилась.

Признаю, что санкции я не выполняла – постоянно встречалась с дочерью. Она понемногу мне рассказала, что происходит, но я ничего больше сделать не могла, поскольку по закону я была лишена опеки. Она ходила вместе с этой бандой, участвовала в драках, ей угрожали, ее шантажировали", – рассказала DELFI собеседница.

Она пыталась уговорить дочь, чтобы та перестала общаться с подругами, но девочка была запугана, и всегда ходила на встречи, когда ее вызывали "поговорить". Подруги злились, что она уходит из зоны их влияния и все это привело к финальной "разборке". Девочки же утверждают, что избили подругу за то, что она их оклеветала.

Женщина рассказала, что за полгода, когда ее права на ребенка были ограничены, поведение дочери изменилось, она стала плохо учиться, начала курить, прогуливать школу и т.д. Ничего подобного не было, пока она росла с родителями, это признали и социальные работники.

По словам женщины, банду возглавляют 4 девушки 15-16 лет.

В минувший вторник она написала заявление в полицию.

"После избиения над моей дочерью публично издевались, насмехались. Она плакала, говорила, что сейчас уже не сможет ходить в школу, ее запугали, чтобы она не ходила в город, иначе ее "поймают", "повесят". Она поехала к моей бабушке... А оттуда уже ее увезли в реанимацию", – рассказала женщина.

По словам собеседницы, все девочки из банды находятся под присмотром социальных работников, а одну из них хотят направить в колонию для несовершеннолетних.

"В полиции мне сказали, что девушки им знакомы, что все выяснят, чтобы я не переживала, но я поняла, что особого наказания не будет, они - несовершеннолетние. Мне остается обращаться в суд и в СМИ. С несколькими родителями мы обсудили это и решили, что это дело надо предать огласке, говорить, не бояться, поскольку банда орудует во всем Алитусе", – сказала женщина, заметив, что та же компания напала месяц назад на другую девочку. Тогда ее родители обращались в полицию. После беседы в полиции девочку оставили в покое.

Однако на этот раз в беседе с женщиной полицейские предложили ей рассмотреть возможность переезда в другой город.

Специалист службы по правам детей Алитусской мэрии Виолета Казлаускайте сказала DELFI, что в среду она участвовала в опросе пострадавшей в полиции. Она заметила, что девочке оказали медицинскую и психологическую помощь.

Она заметила, что подозреваемые девушке ей не известны.

Представитель Алитусской полиции Кристина Янулявичене сказала DELFI, что заявление поступило, сейчас некоторые обстоятельства уточняют.

"Женщина обратилась 9 января, около 17 ч., указала, что 8 января ее 13-летнюю дочь возможно избили несовершеннолетние подруги. Сейчас полиция проверяет данные, в результате выяснится, есть ли основания для проведения расследования", – сказала она.

По словам Янулявичене, некоторые несовершеннолетние в поле зрения полиции попадали – в их числе и 13-летняя пострадавшая.