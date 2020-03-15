В аэропортах Литвы вводится проверка всех прибывающих пассажиров

"В аэропортах Литвы с 14 марта начинается проверка всех без исключения прибывающих пассажиров, которую осуществляет Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) с помощью военных", – информировала Lietuvos oro uostai.

Это означает, что все прибывающие пассажиры будут проверяться тепловизорами, они все должны будут заполнить анкеты ещё в самолёте и отдать их специалистам НЦОЗ в терминале прибытия в аэропорту.

"Пассажиров выпустят из аэропорта только после того, как убедятся, что всё это выполнено", – подчёркивает Lietuvos oro uostai.

Во исполнение решения органов властей о запрете на выезд в объявленные опасными государства с субботы во всех аэропортах отбывающих пассажиров будут встречать сотрудники Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).

"Они проверяют дорожные документы, по необходимости не разрешают выезд, если целью поездки является именно одна из стран опасных территорий", – отмечает компания Lietuvos oro uostai.

Пассажиров предупреждают, что, отправляясь в опасные по коронавирусу страны, они берут на себя ответственность, предусмотренную в правовых актах страны, включая Уголовный кодекс и Закон о чрезвычайном положении.

К странам особого риска в Литве отнесены 18 государств, в которые рекомендуется не ехать. МИД призывает всех находящихся в них граждан Литвы регистрироваться в диппредставительствах. Как только появится возможность поездки в Литву, эти граждане будут об этом информированы.

Из-за угрозы коронавируса в Литве объявлена экстремальная ситуация, на две недели остановлены учебный процесс, деятельность учреждений культуры, спорта, досуга, запрещены массовые мероприятия в закрытых помещениях, жителям рекомендовано работать из дома.

В мире зарегистрировано более 145 тыс. заболеваний COVID-19, 5,4 тыс. человек умерло, почти 72 тыс. выздоровело. В Литве выявлено 7 случаев заражения коронавирусом.