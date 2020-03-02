В аэропортах Литвы и в Клайпедском порту из-за коронавируса заступают на дежурство военные

Как утверждает Министерство обороны, военные будут осуществлять контроль, консультирование людей, возвращающихся из затронутых вирусом территорий, сбор информации, а также помогать Национальному центру общественного здоровья применять меры изоляции.
Дежурить будут и ополченцы, которые служат в подразделениях ополчения Вильнюса, Каунаса и Клайпеды.
Военных проинструктировали медики, они обеспечены средствами защиты.
Планируется, что постоянное дежурство и работу с прибывающими пассажирами на всех четырёх объектах одновременно будут осуществлять 35 военных.
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