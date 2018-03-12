В администрациях мэрий работают около 18% родственников, еще примерно столько однопартийцев, об этом 12 марта заявила пресс-служба президента Литвы.
Mindaugas Lingė
© DELFI / Kiril Čachovskij

Президент Даля Грибаускайте инициирует поправки к закону, которые требуют проведения обязательных конкурсов на должности в госсекторе.

По данным пресс-служба президента, в Центре регистра сейчас работают около 15% родственников, в дорожных службах до реформы их работало 17%, а в госкомпании "Литовская железная дорога" до реформы – 40%.

"Это умаляет уровень доверия к государству", – сказал советник президента Миндаугас Линге.

"Несправедливо, когда на одну и ту же должность одни попадают путем конкурса, а другие по знакомству", – прибавил он.

По словам советника, коррупция, злоупотребление, непотизм в госсекторе также влияют на масштабы эмиграции.

По данным президентской службы, 45% работников госсектора сказали, что сталкивались с ситуацией, когда политики предлагали на определенные должности своих однопартийцев.

По последним данным литовского отдела Transparency International, 4 из 10 руководителей на госслужбе или в госкомпаниях связаны с партиями, а в некоторых мэриях больше трети работников администрации являются членами одной и той же партии.

Правительство готовит парламенту на обсуждение реформу закона о госслужбе. Президентская служба утверждает, что после этой реформы часть госслужащих перейдет на работу по трудовым соглашениям.

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