Дипломатов, бизнесменов и политиков, приехавших на приём в гостиницу Radisson Blu в Вильнюсе, встречали протестующие с плакатами, осуждающими "террор Китая" и поддерживающими Тибет.
Витис Видунас, директор Tibeto namai (Тибетского дома), лектор Института Азии и транскультурных исследований Вильнюсского университета, сказал, что демонстранты хотят напомнить, что "это праздник режима, и в Китае по-прежнему очень много нарушений прав человека", людей преследуют из-за политических и религиозных убеждений.
"Было полно нарушений на протяжении всей истории Китайской Народной Республики начиная с прихода к власти, а затем - так называемая культурная революция, движение хунвейбинов. Репрессии против китайского народа, преследование христианской общины - все эти проблемы имеют место. Если мы уже отмечаем эту дату, то хотим показать всю картину, а не только парадную сторону, которая будет представлена на приёме", - сказал Видунас BNS.
Мероприятие началось с исполнения гимнов Литвы и Китая.
На празднование прибыли дипломаты и офицеры из Японии, Италии, Испании, Финляндии, Грузии, Германии и других стран, проживающие в Литве, а также представители Вооружённых сил Литвы и политики. Среди последних - председатель парламентской группы по связям с Китаем либерал Кястутис Главяцкас, его заместитель, представитель фракции социал-"трудовиков" Артурас Скарджюс, а также представители этой фракции "крестьяне" Альгимантас Киркутис и Зенонас Стрейкус. Прибыл также и вице-канцлер правительства Дейвидас Матулёнис.
Главяцкас сказал, что он участвует в этом мероприятии, поскольку литовские лидеры посещают Китай, поддерживают торговые отношения, а Китай является "большим государством, достойным такого же уважения, как и другие государства".
"Люблю-не люблю" - не слишком хороший принцип в политике, надо всё же искать точки соприкосновения и сотрудничать. Я согласен с тем, что это (нарушения прав человека - BNS) существует, что это необходимо исправить. Но, я думаю, точно так же в остальном мире, имеются такие же вещи, как (...) ЛГБТ, гомосексуалистов подавляют в Польше, что, как я считаю, нехорошо", - сказал Главяцкас журналистам.
Матулёнис сказал, что критика Китая не нова и что празднование создания коммунистической республики - это, по его словам, "внутреннее дело Китая".
"Этот праздник отмечается уже много лет. Вопрос: применяются ли (к Китаю - BNS) какие-либо санкции? Вот и ответ", - сказал журналистам вице-канцлер.
Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил, что муниципалитет не допустит проведения фейерверка в столице во вторник в честь 70-летия основания коммунистического Китая.
Протестующие проведут ещё одну акцию протеста 1 октября в полдень возле столичного Белого моста, где состоится чествование "жертв коммунистического террора в Китае".
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