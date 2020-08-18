В 6-ти литовских муниципалитетах фиксируют высокий уровень заболевания коронавирусом: возможны локальные перемены

17 августа правительство Литвы одобрило средства управления ситуацией на уровне муниципалитетов в зависимости от уровня заболеваемости. Иными словам, предусмотрено, какие меры будут предприняты, если в конкретном муниципалитете количество случаев превысит 16 человек на 100 000 жителей и 25 человек на 100 000 жителей.

По словам Размувене, уже сейчас есть муниципалитете с высоким уровнем заболеваемости.

"Пока тестирование проходят только те, у кого есть симптомы. Проверяют данные по муниципалитетам. По последним данным, есть 10 муниципалитетов, в которых данные выше средних по Литве. Общий показатель - 11 случаев на 100 000 жителей. В Каунасском округе этот показатель составляет 40 больных на 100 000 жителей. На территории таких муниципалитетов могут предпринимать дополнительные меры. В зависимости от показателя, в таких муниципалитетах должны выборочно проверять от 2 до 10% жителей", – сказала Размувене.

В 6 муниципалитетах зафиксировано 25 случаев на 100 000 жителей. Лидер - это Игналинский район (48,5). По словам Размувене, в этом районе на прошлой неделе был зафиксирован скачок.

"На прошлой неделе там зафиксировали большой скачок - больше 100 случаев во время семейного праздника. Там провели немало исследований, но этот вопрос уже решают местные власти", – сказала эпидемиолог.

На втором месте - Пренайский муниципалитет, там на 100 000 жителей приходится 42,6 случая. На третьем месте - Каунас (38), далее идет Каунасский район (35,3), Тракайский район (30,7) и Висагинас (27,4). В Клайпеде этот показатель составляет 17,4 случаев.

17 августа правительство приняло следующие правила:

"Распространение болезни распределили по нескольким уровням, с их учетом предлагают применять те или иные меры – суммарный показатель уровня заболеваемости за последние 14 дней разбивают на 4 группы. Первая - меньше 3 случаев, вторая – 3-16 случаев, третья 16-25 случаев, 4-я – больше 25 случаев".

"Еще один показатель – 10% или больше установленных за 14 дней случаев не должны быть связаны с локализованными и управляемыми очагами и привозными случаями. (...) Этот показатель будут применять для введения отдельных средств защиты", – сказал он.

Если уровень заболеваемости составляет меньше 3 случаев за 14 дней, то рекомендуют обычные профилактические меры: рекомендуют оставаться дома, если люди чувствуют симптомы ОРВИ, соблюдать гигиену рук и кашля, соблюдать дистанцию и др.

Если показатель составляет 3-16 случаев, то вводят ношение масок в закрытых помещениях, соблюдение дистанции, распределение потоков, удаленное предоставление услуг, профилактическое обследование.

Если показатель выше 25, то запрещено посещение пациентов в больницах и хосписах, вводят приоритет предоставления удаленных медицинских услуг.

Ни в одном из случаев не будут закрыты места досуга и развлечений, однако вводят требования дистанции и соблюдения гигиены. Кроме того, услуги предлагают предоставлять дистанционно.

Ни в одном из случаев не будут закрыты и школы, однако, если уровень заболеваемости превысит 25 случаев, то необходимо предоставить возможность удаленного обучения детям с хроническими заболеваниями.

Что касается вузов, то рекомендуют работать удаленно, если показатель составляет 16 случаев на 100 000 жителей.

Правительство рассмотрит также введение требования надевать маски во время массовых мероприятий - в помещениях, если показатель заболеваемости составляет 16 человек на 100 000 жителей, на улице при показателе 25 и выше. Однако в некоторых местах документа указано, что и на улице придется надевать маски при показателе 16 случаев на 100 000 жителей.

Однако на совещании правительства глава Минздрава Аурелиюс Верига сказал, что такой порядок должен действовать и тогда, когда количество случаев превышает 3 на 100 000 жителей. Позже представители Минздрава сказали BNS, что этот момент сейчас обсуждают и пересматривают.

В документе сказано, что за несоблюдение введенных требований будут грозить штрафы.