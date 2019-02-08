Показатель безработицы среди мужчин составил 6,9%, среди женщин – 5,5%, только в четвертом квартале – соответственно 6,4 и 5,5%. За год показатель безработицы среди мужчин сократился на 1,6 пункта, а среди женщин – на 0,2 пункта. В прошлом году уровень безработицы среди молодежи (15–24 лет) составил 11,4% (на 1,9 пункта меньше, чем в позапрошлом году), в четвертом квартале – 11,1 процента.
Показатель долговременной безработицы в 2018 году составил 2% – на 0,7 пункта меньше, чем в 2017 году.
По данным исследования, в 2018 году в стране было 91 тыс. безработных в возрасте от 15 до 74 лет – на 12,1 тыс. меньше, чем в позапрошлом году, а только среди молодежи в возрасте 15–24 - 12,6 тыс., или на 2,4 тыс. меньше.
В 2018 году уровень безработицы в Литве составил 6,2%
В прошлом году уровень безработицы в Литве составил 6,2%...
В Литве от гриппа скончались уже 16 человек (3)
В Каунасской клинической больнице 8 февраля утром от...
Таинственные кандидаты в президенты Литвы: отец семерых детей "перенял бы" СМИ и поехал в Москву (21)
DELFI интересуется личностями кандидатов в президенты...
Депутат Маяускас принес в сейм наркотические вещества: не знаю, как иначе обратить внимание (7)
Депутат литовского парламента Миколас Маяускас...
Количество погибших на работе в Литве сокращается (2)
В прошлом году в Литве на работе погибли 36 человек – на...
TOP новостей
Равнодушных к этому району Вильнюса нет: ругают, но квартиры покупают (14)
Пилайте можно смело назвать районов, которые в...
Депутат предлагает поправки, которые обяжут премьера представлять кандидата в министры в течение 15 дней (3)
Депутат оппозиционной фракции социал-демократов Юлюс...
Таинственные кандидаты в президенты Литвы: отец семерых детей "перенял бы" СМИ и поехал в Москву (21)
DELFI интересуется личностями кандидатов в президенты...
Депутат Маяускас принес в сейм наркотические вещества: не знаю, как иначе обратить внимание (7)
Депутат литовского парламента Миколас Маяускас...