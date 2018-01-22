Лекции Ванагайте в Тель-Авиве и Иерусалиме состоятся 15 и 17 февраля. На них в Израиле уже распространяют билеты по 101-156 шекелей (24-37 евро).

В интернете сказано, что литовский писатель примет участие в программе "Быть евреем". Программа проводится перед появлением книги "Наши" в Израиле.

"Я знала, что эта книга испортит мне всю жизнь, ну и пусть", – говорит Ванагайте на афише.

"Представляете себе – бестселлер о Холокосте?! "Наши" – только одним названием потрясли Литву. На обложке два портрета – двое парней, они похожи, как братья. Одного – литовского еврея – убили. Второй – литовец – был убийцей евреев.

Это – "Наши". И евреи – наши. И убийцы – наши. Если точнее перевести название книги, это даже не наши – это свои", – сказано в презентации мероприятия.

Далее объясняется, почему Ванагайте интересовалась историей Холокоста.

Этой страшной темой я заинтересовалась в первую очередь потому, что с этим вроде бы были связаны два моих родственника. Они не расстреливали, но когда я узнала, что это происходило... Люди не расстреливали, но составляли списки, делали свою работу в мэриях, охраняли. Они участвовали в Холокосте", – сказано в презентации.

"Каждый сам выбирает даты, где хочет отметить 16 февраля – в Литве или далеко от нее, или собирая деньги во время какого-то мероприятия, или празднуя со всеми. Я думаю, в данном случае даты и способ были выбраны сознательно", – высказался Анушаускас о выбранных датах проведения лекций.

Между тем, по его словам, само выступление Ванагайте уже известно и рассмотрено.

Вспоминая книгу "Наши", Анушаускас сказал, что историки не отрицали необходимости говорить о Холокосте – просто говорили о способе подачи материала, как говорить на эту сложную тему.

"К примеру, я в этой книге вижу, что некоторые дела просматривались очень поверхностно и важные вопросы обошли стороной, упущены важные моменты о Холокосте. Я об этом и говорю – говорить надо, но форма, способ, эмоции зависят от автора", – сказал Анушаускас.

"На самом деле можно понять людей, которые переживают, что эти даты были выбраны сознательно, но, если мы свободные люди демократической страны должны понять две вещи. Во-первых, каждый человек в свободном государстве может делать, что хочет, как хочет и как он видит мир.

Во-вторых, мы не должны придавать большого значения таким людям как Ванагайте, которые по сут подпитываются нашим повышенным вниманием. Таких деятелей много, начиная с самой Ванагайте, заканчивая Пятрасом Гражулисом, Наглисом Путейкисом и другими. Как только пламя начинает потухать, они сами подливают масла в огонь и наше умеренное внимание к деятельности так называемого писателя по сути, наверное, помогло бы ей самой успокоиться", – сказал подписант Акта о независимости, политический обозреватель Римвидас Валатка.

Он не считает, что лекции Ванагайте изменят отношение Израиля к Литве и тому, что здесь происходило в 1941-1943 гг.

Он считает, что большая угроза нежели бизнес Ванагайте - это Рамунас Карбаускис и неотвеченные вопросы об удобрениях. "В данном случае, наверное, намного опаснее некоторые депутаты, которым Россия на льготных условиях продает удобрения, которые обходят европейские антидемпинговые налоги, продают комбайны на льготных условиях.

Тут надо смотреть, куда идут сотни миллионов, а куда тысячи. Не надо придавать большое значение тому, что делает Ванагайте, по сути ее уровень влияния прямо пропорционален нашей нервозности, вызванной Ванагайте", – сказал обозреватель.

Сама Ванагайте сказала, что мероприятия связаны с тем, что через две недели в Израиле выйдет книга "Наши" на иврите. Ее выпустит одна из крупнейших газет Израиля Yedioth Ahronoth.

"В день независимости я нигде не буду выступать, буду с Литвой. Я не клевещу на Литву, если сказано, что правда нас освободит, значит, освободит. Буду говорить только о книге.

Я не согласна с теми, кто называет мои лекции о "Наших" за границей клеветой. Для меня эти лекции - возможность показать, что литовцы не боятся взглянуть на свою историю, говорить о нашей вине, просить прощения у жертв и их потомков за то, что произошло. Сколько довелось говорить в разных аудиториях в Израиле, именно это трогает людей – что о трагедии говорит литовка", – сказала Ванагайте.

По ее словам, точно также можно обвинять покойного президента Альгирдаса Бразаускаса, который в 1995 году извинился перед еврейским народом. Если следовать такой логике, по ее словам, президента можно винить в том, что он оклеветал Литву.

Она напомнила о своем вкладе в мероприятия по случаю 16 февраля: с 1999 г. почти десять лет она организовывала большие концерты на Кафедральной площади с прямой трансляцией.

"И в этом году в Израиле я встречу этот день с евреями, которые покинули Литву, многие из них все еще являются гражданами Литвы. Мы вместе отметим 100-летие государства. Свободного государства, нескованного страхом и подозрением", – сказала Ванагайте.

DELFI напоминает, что в декабре прошлого года Ванагайте читала лекции о "Наших" в США. В Кливленде во время лекции проходил протест, за его участниками наблюдала полиция , а после лекции в Миннесоте американский литовец Аудрюс Синицкас назвал ее в фейсбуке "огромной машиной антилитовской пропаганды" и обвинил в том, что она работает на Владимира Путина.