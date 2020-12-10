Ужесточенный карантин горожан не пугает: ждут новых ограничений и просят поспешить

Первая собеседница одобрила введенные ограничения. По ее мнению, надо учитывать мировую практику, большая часть стран принимает такие меры.
"Но, я думаю, что разрешение работать магазинам и торговым центрам - не самый хороший вариант", - сказала женщина.
Она с уверенностью заявила, что работодатели на 100% обеспечили возможность удаленной работы, и жители пользуются такой возможностью. На вопрос, не жалеет ли она, что самые большие праздники проведет без близких, женщина сказала, что человеку важно, как он сам создаст себе Рождество и Сочельник.
"В этом году Сочельник и Рождество будут дома, в кругу семьи, но, думаю, все же можно создать уютный праздник и в таких условиях", - сказала женщина.
ПоNo such tag yet! Click here to add a new tag:близкихжилой горожанин сказал, что сейчас уже ничего не сделаешь, надо выбираться из тяжелого положения теми средствами, которые введены властью.
"Сейчас уже ничего не изменишь, неважно опоздали или нет. У меня такая работа, которую нельзя выполнить из дома, я строитель. А что делать, надо работать, надо надеяться, что власти лучше знают, что делать в данной ситуации. Пока, я считаю, все нормально", - сказал мужчина и прибавил, что на Рождество он никуда не поедет, встретит праздники спокойно дома.
Мужчина, который гулял с что ужесточенные правила ввели слишком поздно.
"Думаю, на День всех святых надо было. Сам я все покупаю по интернету. Стараюсь быть дома. Вот только иногда с ребенком на улицу выхожу. Знаете, младенец, ему надо гулять", - сказал мужчина, который работает в сфере ИТ.
Он сказал, что его семья праздники будет праздновать без друзей и родных.
"Посмотрю, одно дело, что разрешено и другое, внутренний страх. Ведь и я могу заразить близких, они тоже могут меня заразить. Но если ситуация улучшится - съездим", - сказал он.
Он признал, что родителей этой осенью навещал лишь раз.
Пожилая женщина, которая вышла погулять, ничего плохого в решениях властей не узрела. Она сказала, что с близкими можно поговорить и по телефону.
"За продуктами я хожу три раза в неделю, новая одежда мне особенно не нужна. Правда, Рождество будет грустным, но ничего не поделаешь", – сказала она.
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