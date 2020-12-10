Ужесточенный карантин горожан не пугает: ждут новых ограничений и просят поспешить

Первая собеседница одобрила введенные ограничения. По ее мнению, надо учитывать мировую практику, большая часть стран принимает такие меры.

"Но, я думаю, что разрешение работать магазинам и торговым центрам - не самый хороший вариант", - сказала женщина.

Она с уверенностью заявила, что работодатели на 100% обеспечили возможность удаленной работы, и жители пользуются такой возможностью. На вопрос, не жалеет ли она, что самые большие праздники проведет без близких, женщина сказала, что человеку важно, как он сам создаст себе Рождество и Сочельник.

"В этом году Сочельник и Рождество будут дома, в кругу семьи, но, думаю, все же можно создать уютный праздник и в таких условиях", - сказала женщина.

По жилой горожанин сказал, что сейчас уже ничего не сделаешь, надо выбираться из тяжелого положения теми средствами, которые введены властью.

"Сейчас уже ничего не изменишь, неважно опоздали или нет. У меня такая работа, которую нельзя выполнить из дома, я строитель. А что делать, надо работать, надо надеяться, что власти лучше знают, что делать в данной ситуации. Пока, я считаю, все нормально", - сказал мужчина и прибавил, что на Рождество он никуда не поедет, встретит праздники спокойно дома.

Мужчина, который гулял с что ужесточенные правила ввели слишком поздно.

"Думаю, на День всех святых надо было. Сам я все покупаю по интернету. Стараюсь быть дома. Вот только иногда с ребенком на улицу выхожу. Знаете, младенец, ему надо гулять", - сказал мужчина, который работает в сфере ИТ.

Он сказал, что его семья праздники будет праздновать без друзей и родных.

"Посмотрю, одно дело, что разрешено и другое, внутренний страх. Ведь и я могу заразить близких, они тоже могут меня заразить. Но если ситуация улучшится - съездим", - сказал он.

Он признал, что родителей этой осенью навещал лишь раз.

Пожилая женщина, которая вышла погулять, ничего плохого в решениях властей не узрела. Она сказала, что с близкими можно поговорить и по телефону.

"За продуктами я хожу три раза в неделю, новая одежда мне особенно не нужна. Правда, Рождество будет грустным, но ничего не поделаешь", – сказала она.