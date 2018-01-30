Уже девять самоуправлений Литвы объявили эпидемию гриппа

Помимо объявивших эпидемию гриппа еще раньше города Каунаса, Йонавского, Пренайского, Укмяргского районов, это сделали и самоуправления Расяйнского, Швянчёнского, Кедайнского районов, городов Панявежис и Бирштонас, в некоторых из них эпидемия будет объявлена со среды.
Самая высокая заболеваемость гриппом и острыми респираторными заболеваниями была в Паневежисе - 232,59 случая на 10 тысяч жителей.
Эпидемия объявляется, если заболеваемость гриппом превышает 100 случаев на 10 тысяч жителей, а грипп составляет 30% всех случаев заболеваний.
В период 22-28 января общая заболеваемость в Литве составляла 146 случаев на 10 тысяч жителей.
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