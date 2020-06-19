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Карантин для многих жителей Литвы стал настоящим испытанием. Для некоторых семей это было очень тяжелое время, а особенно невыносимым оно было для маленьких детей, которые почти каждый день видели дерущихся и ссорящихся родителей. В передаче "День на Delfi" собеседники больше рассказали о том, что видели специалисты.
Ужасная сторона карантина: дети просят о помощи, увеличилось количество убийств
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По словам представителя полиции Рамунаса Матониса, во время карантина зафиксировано больше убийств и грабежей.

"Если говорить о преступлениях этого периода, то увеличилось количество убийств (на 48%), грабежей (10%). Кроме того, было больше пьяных за рулем (в тяжелой степени опьянения - больше 1,5 промилле), нанесения незначительного ущерба здоровью - на 15% и террора в отношении других людей - на 17%, других преступлений стало меньше", – сказал он.

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"Почти все убийства были совершены в ближайшем окружении. Все остальные преступления - бытовые, часто совершались пьяными во время ссор", – заметил Матонис.

Он также рассказал, что люди не спешат платить полученные во время карантина штрафы. "Всего с 3 апреля за нарушение карантина составлено 3100 протоколов. По имеющимся данным, их заплатила лишь треть наказанных", – комментировал он.

Директор Государственной службы охраняемых территорий и усыновления Илма Скуодене рассказала: "Около 90% сообщений были о насилии в ближайшем окружении. Люди ругались, ссорились, дрались, били посуду. А ведь в семьях были дети, они - пострадавшая сторона даже тогда, когда агрессия направлена не на них".

Дети также жаловались, что не могут встретиться с одним из родителей.

Особенно уязвимы в этой ситуации младенцы, поскольку им нужен особый уход, а они его не всегда получали и не могли пожаловаться.

"В несколько раз увеличилось количество звонков от самих детей, они сообщали о нарушении прав, звонили и близкие, жаловались на нарушение прав детей. Согласно статистике, больше всего во время конфликтов страдают мальчики, критический возраст - с 10 лет и до подросткового возраста, девочки чаще сталкиваются в сексуальным насилием", – сказала Скуодене.

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