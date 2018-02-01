Портал пишет, что он подтвердил свое решение телеканалу Lietuvos rytas, однако свою вину он отрицает.

"Нет, это полный абсурд. Я увольняюсь, потому что это унижает мое достоинство. За такое короткое время, что бы я ни сказал, это не поможет все уладить. Думаю, что мой реальный протест должен происходить с использованием судебных средств", - приводит портал слова Й. Гасюнаса.