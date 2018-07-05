Уволился с должности генеральный директор литовского Департамента миграции Арунас Адоменас.
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© DELFI / Kiril Čachovskij

Он переведен на должность советника Отдела международных отношений того же ведомства, сообщило в четверг Министерство финансов.

"Это личное решение человека. Я удовлетворил его просьбу, желаю ему успехов на новом профессиональном направлении", - сказал министр финансов Вилюс Шапока.

Изменение вступает в силу с понедельника, 9 июля. Временно обязанности гендиректора ДМ будет исполнять Йонас Мишкинис, нынешний заместитель гендиректора.

В ближайшее время Минфин планирует объявить конкурс на замещение должности гендиректора ДМ.

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