Он переведен на должность советника Отдела международных отношений того же ведомства, сообщило в четверг Министерство финансов.

"Это личное решение человека. Я удовлетворил его просьбу, желаю ему успехов на новом профессиональном направлении", - сказал министр финансов Вилюс Шапока.

Изменение вступает в силу с понедельника, 9 июля. Временно обязанности гендиректора ДМ будет исполнять Йонас Мишкинис, нынешний заместитель гендиректора.

В ближайшее время Минфин планирует объявить конкурс на замещение должности гендиректора ДМ.