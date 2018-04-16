Как сообщается, этим шагом профессор Э. Юзелюнас "предоставляет возможность новому совету университета обновить руководство университета, которому выпадает миссия провести в жизнь реформу деятельности этой высшей школы".
Э. Юзелюнас планирует закончить работу после избрания нового Совета КУ. Тогда будет назначен временно исполняющий обязанности ректора руководитель и объявлены выборы ректора. Новый совет должен приступить к работе на следующей неделе.
Председатель Совета КУ Арнолдас Шилейка сказал, что поддерживает решение ректора уйти в отставку.
"Подготовлен план изменений в университете, его нужно проводить в жизнь. В этом плане также намечено, что, возможно, нужна новая команда, которая должна будет этот план провести в жизнь. За год нужно сформировать новую команду, проректоров, а найти и трудоустроить профессионального человека всего на один год, когда неизвестно, что будет после, было бы достаточно сложно", - приведены в сообщении слова А. Шилейки.
КУ стремится сохранить самостоятельный статус.
Центр оценки качества вузовского обучения в этом году дал оценку с ограничением 30 программам КУ - это составляет почти треть всех программ, университет планировалось предложить их для принятия в 2018 году.
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