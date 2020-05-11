Согласно сообщению, расследование показало, что действия работника были неадекватными, они нарушили как действующие в аэропорту правила, так и стандарты, связанные с охраной окружающей среды.
"Жизнь, и неважно чья, человека или животного - это ценность, поэтому к ситуации, которая привела к ее прекращению, мы относимся принципиально. Мы очень сожалеем в связи с этим инцидентом, который потряс не только наших работников, но и всю страну. В компании действует порядок, в соответствии с которым животных, попавших на территорию, должны гуманным способом заставить ее покинуть, убивать животных запрещено. Приходится признать, что проведенное расследование показало, что правила надо пересмотреть и сделать их еще более конкретными, чтобы подобные инциденты не могли повториться", - сказал глава Литовского аэропорта Марюс Гелжинис.
По инициативе Литовских аэропортов, информация была передана Государственной продовольственно-ветеринарной службе и Вильнюсской инспекции по защите природы. Эти ведомства представят свои выводы, а компания готова возместить нанесенный ущерб.
"Мы оцениваем возможность приобретения дополнительных технических средств. Обсуждаем возможности дополнительной консультации наших оперативных работников, ищем рекомендации, которые в будущем позволят избежать подобных инцидентов", - сказал Гелжинис.
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