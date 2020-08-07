"Меня подозревают в превышении полномочий, однако я хочу сказать, что моя совесть чиста, я сделала то, что должна была сделать, и сделала честно, и если бы в аналогичной ситуации нужно было бы принимать решения в будущем, я бы сделала то же самое", - сказала Ярушявичене на пресс-конференции в пятницу.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига в пятницу освободил от занимаемой должности вице-министра Ярушявичене.

Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) ведет расследование госзакупок экспресс-тестов на коронавирус лабораторией Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) на сумму в 6 млн евро. Подозрения предъявлены вице-министру Ярушявичене, представителям компании Profarma, всего в деле шесть подозреваемых.

Ярушявичене предъявлены подозрения в злоупотреблениях служебным положением, превышении полномочий, в связи с чем государство могло понести крупный ущерб. Ей назначена мера пресечения - подписка о невыезде.

По данным расследования, при заключении договора на сумму 6 млн евро о покупке экспресс-тестов для определения вируса COVID-19 компания возможно подделала документы и передала покупателю ложные данные о производителе экспресс-тестов.

Закупки проводила Национальная лаборатория по надзору за общественным здоровьем. Ее руководитель Витаутас Зимницкас умер несколько недель тому назад. Правоохранительные органы опросили временное руководство лаборатории.

Параллельно проходит расследование Службы спецрасследований о закупке данной лабораторией реагентов на сумму 5 млн евро.