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Уволенная с должности вице-министра здравоохранения Лина Ярушявичене, которой предъявлены подозрения в расследовании госзакупок экспресс-тестов на коронавирус, говорит, что в разгар пандемии приняла необходимые решения, так что ее совесть чиста.
Lina Jaruševičienė
Lina Jaruševičienė
© DELFI / Domantas Pipas

"Меня подозревают в превышении полномочий, однако я хочу сказать, что моя совесть чиста, я сделала то, что должна была сделать, и сделала честно, и если бы в аналогичной ситуации нужно было бы принимать решения в будущем, я бы сделала то же самое", - сказала Ярушявичене на пресс-конференции в пятницу.

Министр здравоохранения Аурелиюс Верига в пятницу освободил от занимаемой должности вице-министра Ярушявичене.

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Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) ведет расследование госзакупок экспресс-тестов на коронавирус лабораторией Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ) на сумму в 6 млн евро. Подозрения предъявлены вице-министру Ярушявичене, представителям компании Profarma, всего в деле шесть подозреваемых.

Ярушявичене предъявлены подозрения в злоупотреблениях служебным положением, превышении полномочий, в связи с чем государство могло понести крупный ущерб. Ей назначена мера пресечения - подписка о невыезде.

По данным расследования, при заключении договора на сумму 6 млн евро о покупке экспресс-тестов для определения вируса COVID-19 компания возможно подделала документы и передала покупателю ложные данные о производителе экспресс-тестов.

Закупки проводила Национальная лаборатория по надзору за общественным здоровьем. Ее руководитель Витаутас Зимницкас умер несколько недель тому назад. Правоохранительные органы опросили временное руководство лаборатории.

Параллельно проходит расследование Службы спецрасследований о закупке данной лабораторией реагентов на сумму 5 млн евро.

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