Мужчина, написавший письмо в редакцию DELFI, сказал, что его мама Яне Мартинкенене предполагала, что из-за ее возраста рано или поздно встанет вопрос ее увольнения, но не ожидала, что финал будет таким. "Моя мама работала в школе 8 лет, она - человек предпенсионного возраста, она предполагала, что рано или поздно встанет вопрос ее дальнейшей работы - что ей либо предложат уйти с работы, либо уйти на заслуженный отдых. Она чувствует себя хорошо, поэтому надеялась, что если будет такая возможность, то останется работать в школе и после того, как достигнет пенсионного возраста", – писал мужчина.

Мужчина рассказал в письме и о том, что говорила директор на встречах с его матерью, однако директор школы им. Чесловаса Кудабы (Игналина) Дануте Ятуле эту информацию отрицает. Она заявила, что Мартинкенене написала заявление об уходе по собственному желанию.

Ятуле сказала DELFI, что Мартинкенене - конфликтный человек. Якобы ни с одной из 16 уборщиц таких конфликтов, как с ней, никогда не было. На вопрос, откуда в школе так много уборщиц, Ятуле ответила, что это потому, что школа большая.

"Когда мама мыла пол в классе, к ней подошла директор Ятуле и сказала, что в бюджете средства есть только до конца 2018 года, что будет в 2019 году, пока неясно. Мама сказала, что хотела бы остаться на работе. На этом разговор закончился", – писал сын Мартинкенене. На следующий день беседа продолжилась в кабинете у директора. Правда, речь уже шла не о бюджете, а о некачественной работе матери. "В кабинете мама вручили требование написать объяснительную. Ее обвиняли в некачественной работе, якобы была проведена проверка, во время которой выяснили, что полы были плохо вымыты, пыль не убрана, не составлены на место чистящие средства. Объяснительную надо было написать до 16 ч. Все обвинения были выдумкой", - заметил мужчина, указав, что в течение 8 лет никаких жалоб не было.

"Для мамы это было как гром среди ясного неба, – писал сын женщины. – Директор говорила что-то вроде: "вызывай адвоката", завуч Л.Зарембене комментировала: "Обычные работники на пенсии не работают, а если у власти такие есть, то это не ее дело". Сама Ятуле - уже пенсионерка. Моя мама сказала госпожам, что ни на одной работе над ней еще не насмехались и ушла".

После этой беседы Мартинкенене связалась с сыном и спросила, что ей делать. Он позвонил в Инспекцию по труду, но никакой помощи не получил, ему сказали, что мать сама должна решать эту проблему.

"Я позвонил в инспекцию, чтобы узнать, что делать, если работника открыто шантажируют, как защитить себя? Ответ меня не порадовал. По словам специалиста, еще нет повода для вмешательства инспекции, работник должен сам защищаться, может это делать и через суд. Мама не захотела судиться, для нее главное - здоровье. Мы договорились, что она сначала уйдет с работы "по собственному желанию", – писал мужчина.

Сначала он с матерью написали объяснительную, но потом просто решили, что надо подать заявление об увольнении.

Директор его приняла.

Ятуле сказала DELFI, что Янина Мартинкенене была уволена по собственному желанию. По словам директора, во время проверки выяснилось, что она плохо выполнила работу, поэтому ее пригласили для беседы в администрацию.

"Информирую, что Янина Мартинкенене была уволена по собственному желанию. Заявление было удовлетворено 8 ноября 2018 года. Женщину уволили с 19 ноября 2018 года, ей выплатили выходное пособие в виде зарплаты за два месяца", – сказала Ятуле.

По ее словам, требование написать объяснительную было обоснованным. Проверка была проведена 7 ноября 2018 года, объяснительную Мартинкенене не написала.

Директор пригласила и СМИ и сына уволенной приехать в школу, пообщаться с администрацией, другими работниками и услышать их мнение.