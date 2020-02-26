Уволен с должности глава Каунасской полиции

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В связи с лишением права на работу с секретной информацией с поста начальника полиции Каунасского округа снят Дарюс Жукаскас, сообщил в среду Департамент полиции Литвы.
Kauno apskr. VPK viršininko Darius Žukauskas
Kauno apskr. VPK viršininko Darius Žukauskas
© Kauno aps. VPK
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