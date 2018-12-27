Уволен прокурор Дайнюс Баранюнас, который в нетрезвом виде врезался в светофор, об этом 27 декабря сообщила Генпрокуратура Литвы.
© DELFI / Dainius Sinkevičius

Такое решение генпрокурор Эвалдас Пашилис принял, ознакомившись с выводами служебной проверки и предложением в связи с назначением взыскания.

В выводах сказано, что Баранюнас 5 декабря управлял автомобилем, находясь в нетрезвом состоянии, и на перекрестке ул. Жвяю и Ринктинес врезался в светофор, после чего уехал с места ДТП.

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"Такими действиями Баранюнас унизил звание прокурора, нарушил данную клятву, грубо нарушил закон ЛР, кодекс этики прокуроров", – сказано в сообщении.

Ведется расследование, так как Баранюнас был сильно пьян (2,79 промилле).

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