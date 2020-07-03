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Распоряжением министра транспорта и коммуникаций Ярослава Наркевича в пятницу освобожден от занимаемой должности глава Литовской дирекции автомобильных дорог (ЛДАД) Виталиюс Андреевас.
Vitalijus Andrejevas
Vitalijus Andrejevas
© DELFI / Andrius Ufartas

Такое решение принято, чтобы сделать работу ЛДАД более эффективной. Дирекцию временно возглавляет директор ее Административного департамента Ремигиюс Липкявичюс, говорится в сообщении Минтранспорта.

В. Андреевас говорит, что пока ему не удалось ознакомиться с мотивами увольнения, и намерен обжаловать увольнение в суде.

"Я не допустил никаких известных мне нарушений, и если решение (об увольнении – BNS) будет по каким-то мнимым причинам, то, без сомнений, я его обжалую", - сказал BNS В. Андреевас.

В. Андреевас был назначен главой ЛДАД в ноябре 2018 года, когда победил на объявленном Минтранспорта конкурсе на замещение этой должности. До этого он год временно возглавлял ЛДАД, когда с должности ее главы ушел Эгидиюс Скродянис.

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